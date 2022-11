Rencontre Macky Sall-Maîtres coraniques : Un chapelet de doléances attendu

La salle du CiCAD a refusé du monde, en ce lundi 28 novembre, à l'occasion de la rencontre nationale avec la communauté des daaras. Maitres coraniques, responsables de daaras ou encore ''Ndayu daara'' ont tenu à répondre présents. Ces derniers saluent l'initiative et fondent beaucoup d'espoir au sortir de cette rencontre. ''C'était vraiment une demande pour nous, car les daaras ont besoin de soutien'', affirme d'emblée Mouhamed Djibril Dème. Pour le responsable de daaras à Ziguinchor, ils ont longtemps sollicité cette rencontre. Ce dernier affirme qu'il n'y a pas à singulariser les daaras des écoles françaises, car ce sont des citoyens à part entière. Il juge que l'aide doit donc venir dans les deux sens. Mouhamed Djibril Dème note des acquis, qu'il trouve cependant insuffisants. ''Nous espérons, au sortir de cette rencontre, que nos problèmes trouveront des solutions'', souhaite-t-il. À ce propos, le responsable de daaras à Ziguinchor explique que des diagnostics ont été faits et des rapports soumis, dans le cadre de cet événement. ''Nous souhaitons donc des remèdes et un suivi'' , soutient-il. Daouda Dème, responsable de daaras modernes dans la région de Tambacounda, a abondé dans le même sens. Selon lui, cette rencontre est l'occasion de faire le diagnostic. ''C'est un grand honneur pour nous'', déclare-t-il. Ce dernier explique que cet événement est le fruit de rencontres antérieures. Il se dit fier de ces progrès et souhaite que ça soit renforcé pour le bien de tous les acteurs des daaras. Les ''Ndayu daaras'' ont aussi tenu à assister à la rencontre. Aissata Ba est "Ndayu daara" à Kanel, dans la région de Matam. Elle explique qu'elles sont au service du daara et s'occupent du maître coranique et des apprenants. C'est donc avec beaucoup d'ardeur qu'elle a tenu à venir à cette rencontre. Aissata Ba attend beaucoup de cette journée, notamment des améliorations pour les maîtres coraniques. ''Notre bien-être en tant que "Ndayu daaras" passe par eux'', estime-t-elle. Elle ajoute qu'ils méritent de la reconnaissance, car ils forment aussi les dignes enfants de ce pays. ''Nous voulons une bonne organisation des daaras'', a formulé Cheikh Yahya Diallo. Le président du Conseil supérieur des maîtres coraniques dans le département de Saint-Louis, souhaite que leurs sollicitudes soient entendues.