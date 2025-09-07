Remaniement : Ces nouveaux visages du gouvernement du Sénégal

Des changements ont été opérés dans le nouveau gouvernement annoncé par le premier ministre Ousmane Sonko ce samedi.



Il s’agit des départements de la justice, de l’intérieur, des infrastructures et du travail qui ont eu de nouveaux ministres.







L’avocat Me Bamba Cissé est le successeur de Jean Baptiste Tine à la tête du ministère de l’Intérieur.







Marie Rose Faye, qui était jusque là la directrice de l’ADEPME est nommée ministre porte-parole du gouvernement, chargée des relations avec les institutions.







Déthié Fall, nouveau ministre des infrastructures et enfin, le député Amadou Bâ, ministre de la culture, de l’artisanat et du tourisme.

