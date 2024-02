Réintégration de Sonko dans le fichier électoral : Le pourvoi de l'Etat du Sénégal sera jugé le 14 mars

Condamné et radié des listes électorales, le juge de Ziguinchor avait ordonné la réintégration d'Ousmane Sonko dans le fichier avant d'être confirmé par le juge d'instance de Dakar. Mais l'Etat du Sénégal avait introduit un pourvoi contre cette décision. Ce qui sera jugé le 14 mars prochain. Le processus électoral est déjà arrêté et Ousmane Sonko ne peut plus être candidat à cette présidentielle de 2024, mais le tribunal va examiner le pourvoi de l'Etat du Sénégal, qui contestait la décision du tribunal d'instance de Dakar, confirmant la décision de Ziguinchor demandant la réintégration d'Ousmane Sonko dans le fichier électoral. Cet examen de ce pourvoi aura lieu le 14 mars prochain. Ousmane Sonko sera représenté par Me Bamba Cissé et son pool d'avocats, pendant que l'Etat du Sénégal sera représenté par l'Agent judiciaire d'Etat (AJE), accompagné des avocats de l'Etat dont Me El Hadji Diouf.