Réhabilitation du Stade Iba Mar Diop: Les commerçants et artisans impactés crient au complot

Ils comptent se faire entendre, ce mardi 11 octobre. Eux, ce sont les commerçants et artisans du Stade Iba Mar Diop de la Rue 1 à la Médina, impactés par le projet de réhabilitation du stade Iba Mar Diop dans le cadre des jeux olympiques de la jeunesse prévus en 2026 au Sénégal.

Regroupés autour d’un collectif, ils dénoncent «une mascarade de complot, de vol flagrant et une confiscation de leurs droits orchestrées par les autorités qui entendent les déguerpir sans indemnisation préalable, sans recasement ni accompagnements sociaux».