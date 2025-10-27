Setal.net

Recrutement et séquestration de jeunes sénégalais au Ghana : deux personnes arrêtées


Recrutement et séquestration de jeunes sénégalais au Ghana : deux personnes arrêtées
La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et les pratiques assimilées (Dnlt) a frappé au cœur d'un réseau d'escroquerie et de traite de personnes, dont les agissements font écho à la tragique affaire du jeune footballeur sénégalais Cheikh Touré, piégé et tué au Ghana. Selon les révélations de  « Libération », la Dnlt a déféré au parquet, vendredi dernier, Libasse Niang et Oré Niang. Les deux suspects sont poursuivis pour « complicité de traite de personne, escroquerie et association de malfaiteurs ».

L'enquête a démarré le 20 octobre dernier suite à la plainte d'Aboubakry Sy. Selon ses déclarations, il a été initialement appâté par Oré Niang, qui lui a fait croire qu'elle se trouvait en Allemagne dans des conditions de vie favorables, grâce à un voyage organisé par son frère, Libasse Niang. Sous ce prétexte, le duo lui a proposé de l'aider à entreprendre le même voyage vers l'Europe en échange de 2 800 000 FCFA, somme qu'il a partiellement versée.
 
Suivant leurs instructions, M. Sy s'est rendu au Ghana pour y rencontrer un prétendu contact burkinabè, censé lui fournir les documents nécessaires à la poursuite de son périple. Une fois arrivé sur place, le plaignant a découvert la supercherie : il ne s'agissait pas d'un projet de migration, mais d'un réseau frauduleux de type Qnet, impliquant plusieurs ressortissants ouest-africains. Après plusieurs jours de rétention et de manipulation, Aboubakry Sy est parvenu à s'enfuir, abandonnant son passeport, et à regagner le Sénégal par voie terrestre.
 
De retour au pays, M. Sy a alerté sa famille et d'autres victimes potentielles. Il a notamment fourni aux enquêteurs des informations précises ainsi qu'un message vocal où Oré Niang reconnaissait leurs activités criminelles. Aboubakry Sy a également informé les autorités que les mis en cause tentaient de rentrer au Sénégal via le Mali, paniqués par la médiatisation du décès du jeune footballeur sénégalais Cheikh Touré au Ghana.
 
Sans délai, la Dnlt a émis une « opposition », permettant l'interpellation de Libasse Niang et Oré Niang au poste de contrôle frontalier de Kidira. Au cours de son audition, Libasse Niang a reconnu les faits. Il a confirmé que sa sœur, Oré Niang, avait d'abord contacté Aboubakry Sy en simulant leur présence en Allemagne. Il est ensuite intervenu pour le convaincre, avant d'organiser son départ pour le Ghana. Après que la victime a découvert la supercherie, Libasse Niang a tenté de l'intégrer à leur réseau criminel, lequel recrutait des candidats avec de fausses promesses d'opportunités à l'étranger, moyennant une commission de 100 euros, majorée de bonus pour chaque nouvelle recrue.

Libasse Niang, qui affirmait avoir cru à un système légal d'enrichissement rapide, a reconnu avoir recruté cinq personnes, dont M. Sy, et les avoir confiées à son « patron », un Burkinabè nommé Dieusongo Samadou, alias Abdoulaye Diobnaba. Il a toutefois prétendu qu'aucune violence n'avait été exercée sur les recrues. De son côté, Oré Niang a nié les accusations directes d'Aboubakry Sy. Elle a soutenu avoir été elle-même enrôlée dans le réseau par son frère. Elle a déclaré qu'une fois arrivée au Ghana, elle avait réalisé qu'ils étaient victimes d'un réseau Qnet, les forçant à user de subterfuges pour appâter des proches dans cette entreprise frauduleuse.
 
Concernant Cheikh Touré, les suspects ont prétendu ne l'avoir jamais connu, tout en soulignant que de nombreux étrangers, notamment des Sénégalais, sont piégés par ces réseaux criminels opérant au Ghana.


Lundi 27 Octobre 2025 - 13:22



Setal People - 27/10/2025 - 0 Commentaire

Héritage de Michael Jackson : ses enfants touchent 4 millions de dollars par an

Héritage de Michael Jackson : ses enfants touchent 4 millions de dollars par an
C’est la rente annuelle sur les bénéfices d’un empire évalué à deux milliards de dollars, géré par un cabinet spécialisé. Une manne qui devrait continuer de croître… Seize ans après sa mort, Michael...

Ballon d’Or africain 2025 : Serhou Guirassy parmi les nominés

22/10/2025 - 0 Commentaire
Ballon d’Or africain 2025 : Serhou Guirassy parmi les nominés
Le football guinéen est une nouvelle fois à l’honneur ! L’attaquant du Syli national, Serhou Guirassy, a été nommé parmi les finalistes pour le Ballon d’Or africain 2025, récompensant le meilleur...

Almadies : une fille à papa au cœur d’un scandale

22/10/2025 - 0 Commentaire
Almadies : une fille à papa au cœur d’un scandale
Un vaste réseau de proxénétisme et de trafic de drogue a été démantelé au quartier huppé des Almadies par les forces de sécurité sénégalaises. À la tête de ce réseau se trouverait A. Diallo, une...

Mia Guissé : Son premier album "Éclosion" vient couronner une carrière solo tonitruante

16/10/2025 - 0 Commentaire
Mia Guissé : Son premier album "Éclosion" vient couronner une carrière solo tonitruante
Elle a su inscrire son nom dans les annales de la musique sénégalaise, et son talent n'est plus à démontrer. Mia Guissé a emprunté une trajectoire musicale fulgurante qui la propulse constamment sur...

"Un danger public pour nos enfants" : La vidéo hot de Mia Guissé fait déjà jaser

14/10/2025 - 0 Commentaire
"Un danger public pour nos enfants" : La vidéo hot de Mia Guissé fait déjà jaser
A Bamako (Mali) pour le Bam'Art, Mia Guissé a assuré une belle prestation, mais avec une tenue loin de faire l'unanimité. La chanteuse sénégalaise a en effet porté une robe moulante jaune et rouge,...

Chronique - 08/02/2025 - 0 Commentaire

SetalChat_a6370.html
Revue de presse

Revue de presse - 27/10/2025 - 0 Commentaire

Vie de couple

Vie de couple

Mariage en vue : trois clés nécessaires pour un plein succès

02/08/2021 - 0 Commentaire
Le mariage, c’est le trait d’union entre deux destins. Réussir une vie de couple demande aussi des préalables, une introspection. Ola vous donne ici les 3 clés nécessaires pour bien réussir votre...

Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce

10/05/2021 - 0 Commentaire
Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce
Vous souffrez d’éjaculation précoce ? Voici des techniques simples qui vous aideront. Éjaculer avant votre partenaire est le problème le plus courant chez les hommes à un moment donné de leur vie....

Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple

17/02/2021 - 0 Commentaire
Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple
Ah qui n’a jamais rêvé de trouver le stimulant sexuel qui réveillerait les ardeurs de son partenaire ? Un petit coup de mou et hop une pincée de poudre magique et ça repart ! Mais quels sont les...
Google+
Partager ce site

Contribution

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)
La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef. Les images de milliers de jeunes Sénégalais devant la structure qui accueille le dépôt de leurs dossiers leur permettant d’aller travailler en...

Affaire Farba : Évitons cemauvais débat identitaire,pour la préservation de notrecohésion nationale si chère (Par Amadou Diallo)

Affaire Farba : Évitons cemauvais débat identitaire,pour la préservation de notrecohésion nationale si chère (Par Amadou Diallo)
La Cellule national de traitement des informations financières (CENTIF) a produit un rapport concernant des transactions financières suspectes. Ces opérations suspectes auraient, selon les...
Radios en ligne

Radios en ligne

La PRESSE sur Setal
Connectez-vous sur l'essentiel
Dakar musique
Dépêches APS
Dernière minute
Diasporaenligne.net
http://www.guide-business.com
Journalnt.com
koldanews
L'actualité au Sénégal
Mourides.info
ndarinfo
Premier site sur le mariage
Pressafrik
Radiodiffusion télévision sénégalaise
S'informer devient un plaisir!
sen360.com
Sunudiaspora
Sunugal Infos