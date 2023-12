Recours en annulation du décret de nomination des membres de la Cena : la Cour suprême fixe une date

Le décret de nomination des membres de la Cena (Com­mission électorale nationale autonome) fait l’objet d’une contestation de la part d’acteurs de la classe politique et de la société civile. Des acteurs politiques et de la société civile ont déposé un recours en annulation du décret de nomination d’une nouvelle équipe à la Cena au niveau de la Cour suprême. Ce recours est, en effet, porté, entre autres, par des candidats à la candidature, en l’occurrence Ous­mane Son­ko, Aminata Touré, Bou­gane Guèye Dany, Mamadou Lamine Diallo. Et, ces derniers ont tout simplement suivi en cela Ndiaga Sylla, qui fait partie des premiers requérants. Le 3 janvier prochain, la chambre administrative de la Cour suprême va se pencher sur ledit recours aux fins d’annulation pour excès de pouvoir. Pour la petite histoire, Ndiaga Sylla avait en premier émis l’idée d’un recours, en sa qualité de citoyen, contre le décret de nomination des membres de la Cena, qu’il juge «illégal». «Ce décret viole le principe de la permanence de l’organe de contrôle et de supervision des élections et son corollaire, la clause de la fin et du renouvellement des mandats (art. L.4 et L.7 du Code électoral)», avait dénoncé l’expert électoral cité par Senego. De plus, il y a un membre de la Cena nommé en 2018 et dont le mandat n’a pas expiré», avait-il ajouté, pour annoncer un recours. Avant d’inviter «tous les partis politiques légalement constitués, les électeurs, ainsi que les membres de la Cena, à se joindre à l’initiative pour le respect des principes démocratiques et du processus électoral». L’appel de Ndiaga Sylla est largement suivi, en attendant le verdict de la Cour suprême. Le remplacement par décret présidentiel des douze membres de la Commission électorale na­tionale autonome (Cena) a suscité une polémique chez les acteurs, qui réclament une «élection transparente et inclusive» en 2024, en «dé­celant des irrégularités dans la nomination de Abdoulaye Sylla comme nouveau président de la Cena». L’Inspecteur général d’Etat (Ige) Abdoulaye Sylla a été nommé président de la Cena, en même temps que 11 autres membres devant constituer l’équipe qui va veiller à la régularité et à la transparence des élections au Sénégal. M. Sylla était, jusque-là, un des 7 membres du Conseil constitutionnel. Il a été remplacé à ce poste par l’ancien Premier président de la Cour suprême, Cheikh Tidiane Coulibaly, nouvellement nommé par décret par le président de la République, Macky Sall.