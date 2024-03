Recours devant la Cour suprême pour reporter l’élection : la date de l’audience dévoilée

Face à la montée des rumeurs concernant les recours introduits à la Cour suprême, selon les informations de nos confrères Enquête Plus, cette dernière statuera le vendredi 15 mars, lors d’une audience publique spéciale des référés. Ces recours ont été introduits par le Parti démocratique sénégalais (PDS) et par les candidats, dont Karim Wade, contestataires des conditions actuelles du processus électoral. La Cour suprême a été saisie pour deux référés, dont un en bref délai, ce qui exige de sa part une décision rapide. La spécificité de cette procédure réside dans l’urgence avec laquelle la haute juridiction doit trancher. Si la décision de la Cour est en faveur du PDS et de ses alliés, cela pourrait entraîner une suspension du processus électoral actuel.