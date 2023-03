Reconvoqué ce lundi, ce que risque Dr Babacar Niang

La garde à vue du patron de Suma Assistance, Dr Babacar Niang, a été levée depuis samedi. Cependant, ce dernier devra se rendre à la Sûreté urbaine (Su) pour répondre à une nouvelle convocation, ce lundi 27 mars. D’après Libération, il risque d’être déféré devant le procureur de la République, qui devra sceller son sort. Le mis en cause a été arrêté mardi dernier suite à un avis de recherche et d’arrestation émis par la Sûreté Urbaine (SU). Il est poursuivi pour non-assistance à personne en danger et homicide involontaire, suite à la plainte de la famille de Mamadou Ly dit Doudou Fall, agent à la mairie de la Médina, qui a succombé à ses blessures après qu’il a été lynché, lors des manifestations du jeudi 16 mars dernier. Ses confrères avaient menacé de perturber le secteur de la santé s’il n’était pas libéré.