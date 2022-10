Reconstruction Le Dantec: l’entreprise espagnole qui a gagné le marché a moins de 10 salariés au Sénégal

Pour la réhabilitation de l’hôpital Le Dantec, les autorités sénégalaises, ont filé un gré à gré de 92 milliards de Fcfa à la société Quantum, compte moins de 10 salariés au Sénégal. Il y a pire. Selon nos confrères de Libération, la Direction centrale des marchés publics (Dcmp) avait refusé d’autoriser le Fonds souverain d’investissements stratégiques du Sénégal (Fonsis) à passer un gré à gré de 92 milliards de Fcfa avec le groupement Quantum et Ghesa pour la reconstruction du Centre hospitalier universitaire Aristide Le Dantec (Hald). Saisie pour arbitrage, l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) avait adopté la même posture avant de se faire tordre le bras par le ministre, secrétaire général de la Présidence qui faisait valoir, par lettre estampillée «secret», «l’urgence impérieuse » de reconstruire l’hôpital dans les délais requis et dans les meilleures conditions de sécurité d’une part, la protection des intérêts essentiels de l’Etat d’autre part et, enfin, l’intérêt général. L’ombre du «conseiller principal», Bernard Kouchner Que sait-on de ce groupement dont le premier marché au Sénégal se chiffre donc à 92 milliards de Fcfa? En vérité Ghesa, détenue par des intérêts espagnols comme Quantum n’est qu’un partenaire. C’est Quantum qui a manœuvré depuis des mois pour s’accaparer de ce marché alors que des sociétés comme Genitech international avaient fait des offres moins couteuses. La société, fondée en 2009, a pour « conseiller principal » Bernard Kouchner, l’ancien ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, reçu à plusieurs reprises au Palais et au ministère de la Santé avant la signature au forceps de cette convention. Alvaro Hachuel, entre la Bdk et les «Paradise papers» C’est Alvaro Hachuel qui est le président du groupe. On sait de lui qu’il est actionnaire dans la Banque de Dakar (Bdk) et qu’il est le fils de Jacques Hachuel, un milliardaire franco-espagnol qui a des affaires dans plusieurs pays d’Afrique comme l’Angola ou le Soudan. Alvaro Yves Hachuel Collet de son nom complet apparaît aussi dans les enquêtes du Consortium international des journalistes d’investigations (Icij) notamment les «Paradise papers» qui ont mis à jour l’existence de sociétés offshore crées, entre autres, par le cabinet d’avocats Appleby. Ces fichiers, obtenus par Libération, détaillent un système tentaculaire de filiales offshore montées par Alvaro Yyes Ha chuel Collet autour justement de Quantum. En effet, Quantum solution limited a été montée le 23 février 2010 dans le paradis fiscal de Malte. En plus de Collet, on re trouve parmi ses «administrateurs » Adriana Camilleri Vassalo du célèbre cabinet Fjva. Presque deux ans plus tard, c’est-à-dire le 10 janvier 2012, Collet a créé, via le même procédé et dans le même paradis fiscal, Quantum energy limited. Plus récemment, le 16 mars 2020, Quantum indus trial service limited a vu le jour dans l’archipel du centre de la Méditerranée. Une famille au cœur de Banesto Au delà, Alvaro Yves Hachuel Collet et son pére Jacques étaient impliqués en Espagne dans l’affaire de la banque Banesto. En effet, Jacques Hachuel avait été condamné en première et en seconde instance tout comme son fils Alvaro Yves Hachuel Collet et l’administrateur de ses sociétés Rafael García Arteaga pour un prêt frauduleux de 45,07 millions d’euros. A la barre, Jacques Collet avait affirmé qu’il n’a jamais reçu crédit, mais qu’il s’agissait d’une opération fictive pour aider Mario Condé, l’ancien président de la banque au cœur du scandale.