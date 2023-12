Récital du Saint Coran : Ndeye Bousso Diattara termine 1ere du Grand Prix international

Ndeye Bousso Diattara, originaire de Touba, a brillamment remporté la première édition du Grand Prix international Macky Sall pour le récital du saint Coran. La cérémonie de remise des prix s’est déroulée sous la présidence du chef de l’État Macky Sall, au Dakar Arena de Diamniadio, dans le cadre de la Journée nationale des Daara. Le Président Sall a souligné l’impact positif des mesures prises depuis la première édition de cette journée l’année dernière. Il a noté que ces initiatives ont conduit à la construction de 78 daaras modernes dans différentes régions et à la réhabilitation de 99 autres daaras déjà fonctionnels. L’accompagnement de 603 daaras, y compris des daaras préscolaires, a considérablement amélioré le niveau de vie scolaire de 33 880 bénéficiaires directs en termes d’accès et de qualité. La cérémonie a rassemblé des candidats venus de plusieurs pays d’Afrique, des officiels, des acteurs de l’éducation, des guides religieux et des représentants d’associations de maîtres coraniques. Macky Sall a souligné que les perspectives de développement des daaras sont prometteuses, avec la Direction nationale des Daara travaillant activement à l’élaboration d’un document d’orientation pour moderniser les daaras. Ce document, qui servira de modèle à l’offre éducative, sera accompagné d’un système national de suivi-évaluation et d’une cartographie nationale des daaras, constamment mise à jour pour faciliter la modernisation de cette offre éducative. La première édition du Grand Prix international Macky Sall pour le récital du saint Coran marque ainsi un pas significatif vers le renforcement et la modernisation des daaras au Sénégal.