Rebondissement dans l'affaire du bain mystique à Fatick

Le tradipraticien A. Fall arrêté dans l’affaire du bain mystique à Fatick et qui a abouti à la mort de deux jeunes filles a bénéficié d’un sursis. L’affaire qui a abouti à la mort par noyade le 23 août dernier, lors d’un bain rituel de deux jeunes filles N. Fall et M. Gueye âgées respectivement de 18 ans et 16 ans, connait un nouveau développement. Jugé hier, le tradipraticien A. Fall a été condamné à six mois de prison avec sursis, rapporte Source A. A signaler malgré la gravité de l’affaire, les familles des victimes n’ont pas jugé nécessaire de porter plainte contre le tradipraticien.