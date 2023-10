Rebondissement dans l’affaire des passeports diplomatiques impliquant Kilifeu et Simon

C’est un nouveau renvoi pour Landing Mbissane Seck allias Kilifeu, Simon Kouka et Thierno Amadou Diallo. L’affaire du trafic des passeports diplomatiques qui éclabousse des membres du mouvement Y en a marre et le mouchard Thierno Diallo a été évoquée hier au tribunal correctionnel de Dakar. Mais le dossier a été renvoyé jusqu’au 7 décembre prochain pour plaidoiries, rapporte Les Echos. Cette affaire du trafic présumé de visa est née des publications de vidéos prises à l’insu de Kilifeu. Le Y’en a marriste était en train de négocier la délivrance de visas Schengen et d’un passeport diplomatique sénégalais. Les ramifications de cette diffusion ont mené vers Simon Kouka. Il était, lui aussi, filmé tentant de louer son passeport français. Il a été retenu contre Kilifeu le chef de corruption, de tentative de faux dans un document administratif et de tentative de trafic de migrants. Quant à Thierno Amadou Diallo, il lui est reproché les faits de complicité de corruption, de complicité de tentative de faux et usage de faux dans un document administratif, ainsi que de complicité de trafic de migrants. Simon Kouka, qui a été cité dans cette procédure par Thierno Amadou Diallo, est inculpé pour trafic de migrants et tentative de faux et usage de faux.