Rebondissement dans l’affaire des 3 t de cocaïne saisies

Le juge du premier cabinet du tribunal de Dakar a été désigné pour instruire l’affaire de la saisie du bateau contenant près de 3 tonnes de cocaïne à 150 kilomètres au large » de Dakar; Suite à la saisine de 3 tonnes de Cocaïne sur le navire « Ville Abidjan » par la Marine nationale sénégalaise, dix personnes ont été arrêtées dont un Sénégalais. Ils seront présentés lundi prochain, 11 décembre, au Doyen des juges, le temps de trouver des interprètes en anglais et en portugais. Cependant, le procureur renseigne L’Observateur, a dans son réquisitoire introductif, visé les infractions d’association de malfaiteurs, détention aux fins de trafic international de drogue par secteur maritime en groupe criminel organisé et blanchiment de capitaux, aide ou assistance dans une entreprise de trafic international et faux et usage de faux.Le Parquet a aussi requis le mandat de dépôt contre tous les mis en cause dont un Sénégalais, un Porto-capverdien, un Anglo-colombien, 2 Bissau-guinéens, et 5 Nigérians.