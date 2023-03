Rebondissement dans l’affaire Idrissa Goudiaby

Suite et pas fin de l’affaire Idrissa Goudiaby, ce jeune taximan tué à Ziguinchor lors de la manifestation interdite de Yewwi Askan Wi le 17 juin 2022. Le procureur avait fait appel de l’ordonnance du magistrat instructeur qui avait rendu un refus d’informer. D’après Les Echos, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Ziguinchor qui a statué sur l’appel, a débouté le parquet à qui il est demandé de revoir son réquisitoire. Ce qui a été fait. D’après le journal, le chef du parquet de Ziguinchor a fait un autre réquisitoire et demandé des poursuites contre X pour meurtre. Rappelons qu’Idrissa Goudiaby a été tué lors des évènements du 17 juin dernier à Ziguinchor; Après une autopsie, qui a conclu à une mort par objet contondant, une seconde expertise a abouti à une mort par balle. Et selon des témoins, Goudiaby aurait été tué par balle par un gendarme. N’ayant visé personne, le magistrats instructeur devra chercher au cours de son enquête à identifier X et donc déterminer si X est un gendarme comme en est convaincu la famille du défunt.