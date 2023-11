Rassemblement interdit à Ziguinchor : FRAPP et LACOS prennent acte

Les responsables de FRAPP et de LACOS disent prendre acte de la décision de l'autorité préfectorale interdisant leur rassemblement prévu cet après-midi. Une manifestation pour demander la libération de Sonko et de tous les détenus politiques. Cheikh Sy, le coordonnateur de FRAPP à Ziguinchor, joint par téléphone, dit "avoir reçu la notification du commissariat central, en tant que mandataire". Tout de même, il précise que la décision de surseoir à la manif ne relève pas de sa responsabilité. "J'ai été juste un mandataire qui a été délégué pour aller informer l'autorité. Ce que j'ai fait. Quand j'ai eu la notification, je l'ai remise à qui de droit. Maintenant, c'est au peuple de prendre sa responsabilité et de savoir quoi faire", a-t-il indiqué. Cheikh Sy renseigne que le but de cette manifestation est de réclamer la libération d'Ousmane Sonko ainsi que tous les détenus politiques. Y compris la réintégration du maire de Ziguinchor sur les listes électorales électorales et la remise des fiches de parrainage à son mandataire.