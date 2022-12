Rapport de la Cour des Comptes : Les explications du gouvernement n'ont pas convaincu GMS

Selon le député Guy Marius Sagna, le gouvernement du président Macky Sall s'est expliqué sur le rapport de la Cour des Comptes sans convaincre. "Comme il nous y a habitués, le gouvernement du président Macky Sall a essayé de s'absoudre par le mensonge. Les fautes de gestion sont jugées par la Chambre de discipline financière de la Cour des Comptes", explique le parlementaire. Il estime que si la cour demande l'ouverture d'informations judiciaires, c'est notamment pour la répression d'infractions. Notamment "d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance, de détournements de deniers publics, d'association de malfaiteurs, de prévarication des ressources, de malversations financières, de blanchiment de capitaux, de faux et usage de faux, d'escroquerie sur les derniers publics. Délits prévus et punis par le Code pénal", liste-t-il. Guy Marius Sagna assure que "le président Macky Sall lui-même devrait faire l'objet d'une mise en accusation, car il est le principal responsable de tout cela, d'autant plus qu'à l'époque, il avait supprimé le poste de Premier ministre".