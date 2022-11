Rapport Fifpro: Les statistiques affolantes de la charge de travail de Sadio Mané

Dans son rapport intitulé ‘’le parcours de la charge de travail des joueurs’’, publié à la veille du démarrage de la Coupe du monde Qatar (20 novembre – 18 décembre) 2022, la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels, plus communément appelée Fifpro, examine la charge de travail accumulée par les joueurs depuis juillet 2021. Le rapport, qui a été préparé en coopération avec Football Benchmark, passe en revue la période allant du 12 juillet 2021 au 24 octobre 2022. Si Virgil van Dijk (Pays-Bas) est le joueur de la Coupe du monde qui a joué le plus de minutes au cours de cette période, Sadio Mané (Sénégal) fait partie des footballeurs qui ont joué plus de 7 200 minutes sur la même période, soit l’équivalent de 80 matches de 90 minutes. Sadio Mané cumule 93 matchs Dans ses conclusions, le rapport a indexé le chevauchement des compétitions, les matchs consécutifs, les conditions météorologiques extrêmes, une période de préparation condensée et un temps de récupération insuffisant, tout en soulignant que les périodes de préparation et de récupération considérablement réduites avant et après le Mondial constituent une « menace inquiétante » pour la santé des joueurs et « entravent l’optimisation des performances ». C’est le cas du Bavarois. Le rapport signale, en effet, que l’attaquant des Lions a participé à « 93 matches de compétition depuis le début de la dernière saison ». Il s’agit de « l’un des chiffres les plus élevés » de tous les joueurs du tournoi en 2022. Une des conséquences : Le champion d’Afrique, qui a subi une blessure en jouant pour son club le 8 novembre, est incertain pour l’entrée en lice des Lions du Sénégal, face aux Pays Bas, match prévu le 21 novembre prochain. Le rapport évoque « un temps de préparation réduit » accordé au joueur avant le tournoi. Parmi les joueurs cités, le Brésilien Vinicius Jr a enregistré « un nombre extrêmement élevé de matches consécutifs en septembre-octobre 2022 » dont « 13 apparitions d’affilée sans repos suffisant ». À 23 ans, le jeune champion du monde avec les Bleus, en 2018, Mbappé, qui a déjà joué plus de 27 000 minutes de football, cumule « l’une des charges de travail les plus élevées enregistrées à un si jeune âge ». La saignée liée à la cascade de forfaits se poursuit au sein des sélections engagées. Le dernier cas concerne l’attaquant français Christopher Nkunku du club allemand Leipzig. Blessé au genou à l’entraînement, hier, il doit déclarer forfait pour l’ensemble de la compétition.