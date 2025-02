Rapport Cour des comptes : «Macky Sall a...»

Montant au créneau, l'Alliance pour la République (Apr, ancien parti au pouvoir) a rejeté l'audit des finances publiques de 2019 à 2023 publié par la Cour des comptes. À en croire Les Échos, l'ancien Président Macky Sall, qui vit au Maroc depuis la passation du pouvoir à son successeur, Diomaye Faye, le 2 avril 2024, était l'absent le plus présent à ce point de presse.



«C'est lui[-même] qui a apporté beaucoup de rectificatifs par rapport au texte préliminaire», rapporte le journal, citant des sources.



«Le rapport élaboré et adopté par la Chambre des affaires budgétaires et financières de la Cour des comptes n'a émis aucune réserve majeure concernant les recettes et les dépenses du budget général, qui sont identiques à celles figurant dans les différentes lois de finances et donc, dans le rapport du gouvernement», martèle l'ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour.



«Nous ne savons pas qui a rédigé ce rapport, ni qui revendique sa paternité juridique car il n'a pas été signé.

Nous rejetons ce rapport tant sur la forme que sur le fond et la finalité», a renchéri l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall.



La présidente du Groupe parlementaire Takku Wallu d'embrayer : «Si Macky Sall avait des choses à cacher dans sa gestion, il n'aurait pas mis en place cet organe de contrôle des gestions de ses gouvernements successifs.»