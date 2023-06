Rappel à l’activité de militaires libérés : Les précisions de l'armée

Dans un document daté du 21 juin 2023, le ministère des Forces armées a lancé un rappel à l’activité de militaires jadis libérés. Ce qui a suscité moult interrogations, au vu du contexte actuel du pays. L’armée, par le biais de son porte-parole, a fait quelques précisions. Hier lundi, un document du ministère des Forces armées, faisant état d’un rappel à l’activité de militaires issus de cinq contingents libérés, a polarisé l’actualité. Le Colonel Moussa Coulibaly, patron de la Direction de l'information et des relations publiques des Armées, qui déclare que le document est bien authentique, a tenu à faire quelques précisions. «Cette mesure n'est nullement liée au contexte actuel. Ça n'a vraiment rien à voir. L'Armée nationale évolue et s'adapte aux questions de l'heure qui interpellent la gestion de la sécurité nationale. C'est dans cette optique que plusieurs programmes opérationnels et structurants ont été mis en œuvre par le Commandement. Certains ont été déroulés, d'autres sont en cours de l'être», a déclaré le porte-parole de l’armée. Dans les colonnes de l’Observateur, le Colonel Moussa Coulibaly déclare que cette décision entre dans le cadre d'un programme intitulé : «20-25». Ledit programme traduit l’ambition d'une montée en puissance de l'Armée sénégalaise, dit-il. «Il est ponctué par la création, depuis 2020, de nouvelles unités, qui ont été élaborées, étoffées et adaptées aux objectifs fixés en 2025. Et c'est dans le cadre de l'atteinte des objectifs que le Commandement a convenu de rappeler les 5 contingents sus indiqués, pour pouvoir renforcer les effectifs, en intégrants les nouvelles créations et acquisitions», explique le patron de la Dirpa. Il ajoute : «Nous sommes dans une phase du processus ou nous sommes amenés à mettre à niveau certaines unités, dont le 34° Bataillon d'infanterie, le 23° Bataillon de reconnaissance et d'appui, les nouvelles acquisitions de bateaux lance-missiles..., et cela passe par un renforcement des ressources humaines. Plusieurs nouvelles unités sont créées au sein même des Armés, il y a par exemple des bataillons qui étaient à 3 Compagnies et qui sont maintenant à 4 Compagnies.»