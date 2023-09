Rappel à Dieu de JP d’Almeida : Les circonstances de l’accident dévoilées

On en sait un peu plus sur les circonstances de l’accident tragique qui a causé la mort de Jean Paul D’Almeida. Le drame s'est produit vers 3h du matin dans la nuit du Mardi au Mercredi 30 Aout 2023 à Sacré Coeur. Le taxi dans lequel était Jean Paul a été été violemment heurté par un camion. Les conséquences de la collision ont été dévastatrices, causant une hémorragie interne sévère chez l’acteur. Il est entré dans le coma le 1er Septembre 2023 et malgré les nombreux appels aux dons de sang pour lui, Jean a tragiquement succombé à ses blessures ce lundi 4 septembre 2023.