Ramadan 2024 : L’importante annonce du CNRA est tombée

Dans un communiqué rendu public, le CNRA met en garde contre la diffusion de programmes susceptibles de porter atteinte à la stabilité nationale, à la cohésion sociale, ou de tourner en dérision la religion. Le CNRA rappelle fermement l’interdiction de diffuser des contenus qui pourraient constituer une menace pour la stabilité du pays ou provoquer des tensions interreligieuses. Tout programme susceptible d’entraîner une confrontation entre les différentes religions, confréries ou communautés est également proscrit. Par ailleurs, dans un contexte pré-électoral délicat, le CNRA met en garde contre toute tentative d’utilisation des sketches et émissions ramadan à des fins politiques. Il souligne l’importance de préserver l’intégrité des contenus diffusés, en évitant toute forme de propagande en faveur de candidats ou d’attaques contre d’autres personnalités politiques. Le CNRA fait appel au sens des responsabilités des médias, les invitant à privilégier la conception et la diffusion de contenus conformes au cadre légal et réglementaire en vigueur. En cette période sensible, il est primordial que les médias jouent un rôle constructif dans le renforcement du vivre-ensemble et de la paix sociale, en veillant à promouvoir des messages de tolérance et de respect mutuel.