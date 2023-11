Radiation sur les listes : les avocats de Ousmane Sonko répliquent au pourvoi de l’AJE

Les avocats d’Ousmane Sonko ont déposé leur mémoire en défense après le pourvoi de l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) sur la réinscription du leader de l’ex Pastef sur les listes électorales. La suite du différend judiciaire entre l’Etat du Sénégal et les conseils d’Ousmane Sonko sera bientôt fixé devant la Chambre administrative de la Cour Suprême. En effet, les avocats du leader de l’ex Pastef Les Patriotes ont déposé mardi dernier leur mémoire en défense au niveau du Tribunal d’Instance de Ziguinchor, rapporte Les Echos. « La juridiction suprême est ainsi chargée de convoquer les parties, sans délais, à l’audience la plus proche », croit savoir le journal. Les avocats de la défense avaient huit jours pour déposer leur mémoire, c’est désormais fait. La balle est désormais dans le camp du greffier du Tribunal de Ziguinchor qui est chargé de faire les diligences pour transmettre à la Cour Suprême, le plus rapidement possible, l’intégralité du dossier, notamment, la décision du juge d’instance de Ziguinchor, le pourvoi en cassation de l’agent judiciaire de l’Etat plus les pièces ainsi que le mémoire en défense des avocats d’Ousmane Sonko. « Cela devrait être fait normalement aujourd’hui au plus tard. Il restera maintenant à la haute juridiction de convoquer les parties pour l’audience. La Cour Suprême ayant désormais deux chambres administratives, l’audience sur la radiation devrait se tenir à la plus proche audience de la haute juridiction », indique la même source.