Rachat de la DTV par Racine Sy : Le groupe Excaf Télécom dément formellement

Récemment, des rumeurs ont circulé dans les médias, prétendant que la chaîne de télévision DTV, appartenant au groupe Excaf Télécom, avait été vendue à Mamadou Racine Sy. Que nenni ! En effet, le groupe Excaf Télécom dément formellement ces allégations et réaffirme que la DTV n’est en aucun cas à vendre. Le groupe Excaf Télécom, un acteur majeur de l’industrie des télécommunications, a souhaité clarifier la situation en publiant une déclaration officielle. Dans cette déclaration, l’entreprise insiste sur le fait que la DTV demeure la propriété du groupe Excaf Télécom, et aucune transaction de vente de cette chaîne de télévision n’a eu lieu. Amadou Racine Sy, dont le nom a été associé à ces rumeurs, n’a pas acquis la DTV et n’a aucun lien de propriété avec la chaîne.