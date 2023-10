RTS : le ton monte entre Racine Talla et les travailleurs

Dans une note reprise par Les Échos, l’Intersyndicale Synpics-Cnts de la RTS pointe «les abus et persécutions des agents par Racine Talla (leur DG) et ses directeurs». Elle dénonce et exige l’annulation des décisions d’affectations prises, selon les syndicalistes, en représailles contre des agents au détour des dernières élections des délégués du personnel. «L’intersyndicale manifeste son soutien à ces agents qui font actuellement l’objet d’une persécution effrénée, fulminent les travailleurs de chaîne de télévision publique. Cette direction générale, au lieu d’honorer ses engagements pris devant tous les agents, en ce qui concerne les baux des terrains, les reversements des cotisations à la Mutuelle et à la Coopérative ainsi que la signature et l’application de la Convention qui est sur la table, ne trouve rien de mieux que de faire dans le harcèlement tous azimuts des travailleurs membres de l’Intersyndicale.»