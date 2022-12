Quatre gambiens tués par les drones sénégalais

Les forces sénégalaises basées en Gambie ont tué vendredi 9 décembre 2022, quatre jeunes gambiens du village de Karounor, dans le Foni Kansala, situé à une douzaine de kilomètres de la frontière entre la Gambie et la Casamance voisine. Ils sont morts suite aux bombardements de drones de l’armée sénégalaise. Les victimes âgées entre 20 et 23 ans rassemblaient du bois de cuisine pour la consommation locale. Il s’agit de Dembo Coly (23 ans), d’Ibrahima Coly (20 ans) et Aladji MangaVolley (23 ans). Il y a également Souleymane Coly, gravement blessé, ui a succombé lors de son évacuation vers l’hôpital de Banjul, la capitale gambienne. Dimanche 4 décembre, cinq députés avaient déjà demandé dans un communiqué au gouvernement Gambien d’Adama Barrow, sous tutelle du président sénégalais Macky Sall, de retirer les troupes sénégalaises de la Gambie, qui continuent d’embraser le pays avec une violence féroce, en assassinant les populations qu’elles sont censées protéger.