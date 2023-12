Quatre chefs d'accusation planent sur Ndella Madior Diouf

Déférés ce mardi par la Brigade des mœurs de la Sûreté urbaine, Ndella Madior Diouf et ses présumés complices ont fait l'objet d'un retour de parquet, confie Me Aboubacry Barro à Seneweb. Ndella Madior Diouf visée par 4 chefs d'accusation La propriétaire de l'ex-orphelinat Keur Yeurmandé est poursuivie pour mise en danger de la vie d’autrui, exercice illégal de la médecine, exploitation de pouponnière sans autorisation et traite de personnes, d'après son avocat susnommé. Vers l'ouverture d'une information judiciaire Le procureur de la République va ouvrir une information judiciaire contre Ndella Madior Diouf et cie sauf changement de programme d'après une source de Seneweb proche du parquet.