Qualification des Lionceaux en finale : Le message de Macky Sall

Et de quatre pour les Lionceaux ! Le Sénégal s’est qualifié pour la quatrième fois à une finale de Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans. Les protégés de Malick Daf se sont facilement imposés contre la Tunisie, sur le score de 3 buts à 0. Suite à cette performance, le chef de l’Etat a envoyé un message d’encouragement aux Lionceaux sur son compte Twitter. « Bravo aux vaillants Lionceaux pour cette qualification en finale des U20 ! Grâce a votre combativité et à votre discipline collective, vous réalisez une performance inédite : 12 buts marqués et 0 encaissé en 5 matchs ! Mes vives félicitations pour cette belle victoire. Nos prières vous accompagnent pour la finale. Dem ba jeex ! », a écrit Macky Sall sur la plateforme sociale.