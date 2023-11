Qualification Combé Seck aux JO de Paris : Son entraîneur apporte des précisions

"La pression était très forte car il s’agissait de la dernière course qualificative pour les JO. Cette course qui devait avoir lieu le vendredi 24, a été reportée car les conditions n’étaient pas rassemblées. Elle a donc eu lieu ce matin du samedi 25 novembre vers 10h30 au lieu de 9h, après plusieurs difficultés d’organisation. Il a fallu plusieurs longue minutes pour aligner les bateaux sur la ligne de départ avec énormément de pression tant pour les compétitrices que pour le public qui attendait cette course depuis hier. Sur le départ, l’Egypte a été la première à réagir mais Combe a immédiatement surgi telle une Lionne pour partie en tête avec la Nigériane grande favorite. A mi course, 3 bateaux étaient côte à côte, Nigeria, Égypte et Sénégal, puis le Nigeria a installé son avance et Combe a pris presque 1 bateaux d’avance sur sa poursuivante. A 50m de la ligne, l’égyptienne a été une dernière relance mais sans pouvoir devancé Combe qui a su resté solide dans la vague de la Nigériane.