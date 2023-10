Publication du Rapport médical d'Ousmane Sonko : “Je n’ai jamais interagi avec Amadou Ba” (Juan Branco)

Après l'arrestation de Amadou Bâ, membre de PASTEF, pour divulgation de rapport médical, Juan Branco a tenu à réagir. L’avocat, qui est à l’origine de la publication du courrier de l’administration pénitentiaire destiné au ministère de la Justice - lettre dans laquelle des détails sur l'état de santé d'Ousmane sont révélés - dit ne s’être jamais concerté avec Amadou Ba. « Un citoyen sénégalais, Amadou Ba, est en garde à vue pour avoir partagé ces documents.La justice considère qu'ils sont de nature à compromettre la sécurité de l'Etat parce qu'ils révèlent qu'un opposant est entre la vie et la mort. Je suis à l'origine de la publication de ces documents, dont je n'ai jamais parlé avec Amadou Ba, avec qui je n'ai jamais interagi », a écrit Juan Branco sur X. Juan Branco dénonce les arrestations, à ses yeux, arbitraires de l'État du Sénégal et appelle à libérer les "prisonniers politiques. « L'Etat du Sénégal se déshonore en poursuivant ses fils pour les faire taire et les empêcher de dire la vérité sur ceux qui se sont pris de les diriger, se désole-t-il. Nous sommes à quatre mois d'une élection cruciale et M. Ba, comme M. Sonko et les 1500 autres prisonniers politiques entassés à Rebeuss et ailleurs, doivent être libérés ».