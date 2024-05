Publication des rapports des corps de contrôle : Moustapha Diakhaté applaudit

Le président Macky Sall a échoué dans sa politique de bonne gouvernance. C’est ce qu’a semblé dire Moustapha Diakhaté dans le Grand Jury de ce dimanche 12 mai 2024. « Macky Sall avant d'arriver au pouvoir, en campagne électorale, il s'était engagé à instaurer au Sénégal la gouvernance vertueuse et une fois élu, il a mis en place un dispositif qui pouvait porter cette gouvernance vertueuse à savoir la réactivation de la Crei (Cour de répression de l'enrichissement illicite), la réforme de la Cour des Comptes ensuite la création de l'ofnac (Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption) et l'élargissement des assujettis à la déclaration de patrimoine. Mais après 12 ans, ce qu'on peut constater, c'est que la montagne a accouché d’une souris. Deux personnes ont été pris pour mal gouvernance à savoir Karim Wade et Khalifa Sall », déclare Moustapha Diakhaté. Se présentant comme l'un des artisans de la création de l'Office National de lutte contre la Fraude et la Corruption. M. Diakhaté applaudit après la publication des rapports de la Cour des comptes et de l’Ofnac après que le président Diomaye Faye en a donné l'instruction. « Ces rapports devaient sortir depuis longtemps parce qu'il y a même des rapports qui concernent la gestion de 2019, affirme-t-il. Je ne comprends pas que la Cour des comptes puisse attendre une injonction tout aussi illégale du président de la République pour sortir des rapports. La loi qui a créé la Cour des comptes leur donne l'obligation de publier les rapports et surtout de les mettre à la disposition de l'Assemblée nationale. L'ofnac peut-être rattaché à la présidence mais ils sont également libres de ne pas attendre d'injonction du président de la République pour publier les rapports ». Moustapha Diakhaté qui estime que « le sous-développement de l'Afrique provient essentiellement de la corruption et du détournement des deniers publics » encourage la sanction contre « ceux qui ont fauté » après la publication des rapports des corps de contrôle. L'ancien Président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar considère qu’il faut une mobilisation des Sénégalais. « Nous sommes tous des citoyens de ce pays et nous devons veiller à ce que chaque franc CFA du contribuable soit utilisé de la meilleure des manières. C'est un combat que les gens doivent mener. »