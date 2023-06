Protection et Sauvegarde du BRT : Les relais communautaires invitent les populations à une prise de conscience citoyenne

Les 45 membres des bureaux des Comités d’information et de Suivi du projet BRT (CIS) ont effectué une visite des chantiers du Bus Rapid Transit, ce jeudi 22 juin 2023. Il s’agit des principaux leaders communautaires (Délégués de quartiers, Badiénou Gokh, Imams, Clergés, Notables, Responsables de groupement communautaires, ASC, Conseillers de la jeunesse, etc.) installés par le CETUD dans les 14 communes traversées par le BRT. L’objectif de cette visite, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie du plan d’engagement des parties prenantes (PEPP) du projet, était de constater l’étendue des dégradations des équipements du BRT liées aux récentes manifestations. A l’issue de la visite, les leaders communautaires, ont unanimement condamné les dégradations absurdes portées au BRT- bien commun. Ils réaffirment leur soutien au Projet et appellent à un engagement citoyen pour la préservation de notre patrimoine public. Parce que la préservation du patrimoine qui a une dimension collective relève de l’intérêt général, le Directeur général du CETUD, Dr. Thierno Birahim AW, a salué l’initiative. Il a réitéré ses remerciements aux CIS et leur a demandé de maintenir une mobilisation active pour la sensibilisation des populations.