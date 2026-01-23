Protection des artistes et reconnaissance de leur statut : L’État consolide sa politique culturelle

Le président de la République a réaffirmé l’importance stratégique de la culture dans le cadre de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, soulignant le rôle majeur que jouent les artistes et les professionnels de la culture, dans la vie créative, sociale et patrimoniale de la Nation, rapporte "Le Témoin".



À cet effet, le Chef de l’État a instruit le Gouvernement de poursuivre et d’intensifier les efforts visant à améliorer la sécurité sociale, la protection professionnelle et les conditions de travail des artistes et acteurs culturels. Il a insisté sur le respect scrupuleux des droits d’auteur et des droits voisins, notamment à travers l’application effective du système de rémunération pour copie privée et le renforcement du Statut de l’Artiste.



Dans cette dynamique, le président de la République a engagé le ministre en charge de la Culture et le Secrétaire d’État chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, à œuvrer pour une meilleure inclusion culturelle et à renforcer les mécanismes de protection et d’exercice des métiers artistiques.



Selon le journal, le Chef de l’État a également donné des orientations précises portant sur la modernisation des infrastructures culturelles, la décentralisation de l’action culturelle sur l’ensemble du territoire national, ainsi que le renforcement de la qualité des formations à l’École nationale des Arts et Métiers de la Culture. Par ailleurs, il a demandé l’élaboration et la mise en œuvre d’un agenda culturel national cohérent, en adéquation avec les priorités de développement du pays.



Enfin, le président de la République a clos ce chapitre, en annonçant la tenue, au cours du premier semestre de l’année 2026, des États généraux de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, qu’il a présentés comme un cadre essentiel de concertation, de réforme et de valorisation durable des secteurs culturels.