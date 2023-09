Propos jugés blasphématoires: Une plainte contre Ahmed Cissé

Cheikh Ahmed Cissé a encore depassé les limites à ne pas franchir concernant l’Islam. La réaction de la Coordination des associations et mouvements islamiques du Sénégal (Camis), sur les propos « blasphématoires » de Ahmed Cisse envers la religion musulmane n’a pas trainé. Ladite entité a saisi le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar d’une plainte à la date du 12 septembre 2023. « Etant consciente du rôle joué par la justice de notre pays dans la prévention des infractions à la loi et pour le maintien de l’ordre public, la Coordination compte sur la diligence du procureur de la République pour l’instruction de sa plainte avant que l’irréparable ne se produise »,rapporte une note. La Coordination manifeste sa solidarité à toute la communauté musulmane sénégalaise, et prie Allah de faire régner la paix et la stabilité dans ce pays.