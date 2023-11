Projet »100 mille logements » : cinq mille maisons déjà réalisées (ministre)

Cinq mille maisons ont été déjà construites dans le cadre du projet de l’Etat du Sénégal dit des »100 mille logements », a révélé jeudi à Saly (Mbour, Ouest), Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique. »Nous étions à cinq mille unités d’habitation. Aujourd’hui, l’objectif qui est recherché, c’est d’arriver à vingt mille unités d’habitation » a dit Abdoulaye Seydou Sow, qui présidait l’ouverture de la sixième édition des journées de l’habitat qui se poursuivent ce vendredi, sur le thème ‘’ Mbour terre d’opportunités’’. Estimant que les “bons parallélismes“ ont été posés, le ministre en charge de l’habitat annonce l’entrée, en janvier, dans la “phase de production massive“, avec des promoteurs privés nationaux et internationaux qui ont été associés au projet. Il a renseigné que les “préalables“ relatifs à la société d’aménagement, à travers le fonds pour l’habitat social, les exonérations accordées par l’État et la libération de certaines assiettes foncières, ont déjà été faits. »Beaucoup de choses ont été faites. Tous les éléments préalables ont été réglés sur le plan institutionnel’’, a-t-il rassuré. Les mesures administratives ont été prises et le projet des »100 mille logements » s’achemine vers sa phase de grande production qui “doit être maîtrisée à tout point de vue pour que les Sénégalais, comme le veut le chef de l’État, y trouvent satisfaction’’, a-t-il insisté. L’objectif de la sixième édition des journées de l’habitat est de “rassembler dans un seul lieu des acteurs et des décideurs de l’habitat et que chacun puisse sortir ici avec des informations’’, a indiqué Dieynaba Seydou Bâ, initiatrice de cette rencontre. Se félicitant de ce que l’objectif fixé ‘’est déjà atteint’’, avec l’installation de “presque 25 stands“, Mme Bâ, actrice immobilière, a fait part de son ambition d’intégrer l’habitat dans le marketing des terroirs.