[Profil] Sécurité de proximité, protection civile : Birame Faye, un fidèle de Macky dans un département clef

Biram FAYE se prévale de la devise de l’Apr : « vaincre les vices et vivre les valeurs » en misant sur l'éthique, la morale, la loyauté et le développement.

Attaché à son terroir du Sine où il a vu le jour il y a une quarantaine d’années, le jeune Biram a passé quasiment toute son enfance dans le royaume de Mbindiss. Il s’est fait remarquer d’abord à l’école primaire Salif Ba, ensuite au Collège Thierno Mamadou Sall et puis au Lycée Coumba Ndoffène Diouf. C’est ici qu’il décrocha avec brio le baccalauréat en 1997. Après l’obtention de ce diplôme, il s’inscrit à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. C’est dans l’espace universitaire qu’il a chopé le virus de la politique. Il était au premier plan dans la lutte pour l’amélioration des conditions d’études des étudiants. Il était aussi un bon étudiant, en attestent les deux mentions décrochées en première année et en licence en anglais à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l’UCAD. C’est dans ce département qu’il a obtenu une maîtrise. Il est par ailleurs sorti major de sa promotion en certificat de spécialité en littérature et civilisations américaines. Parallèlement à son parcours universitaire, il s’inscrit à l'Institut Supérieur du Management où il obtient un Master 2 en Organisation des entreprises (option ressources humaines et management de la qualité totale.)

Pour son mémoire de Master, Biram travaille sur : '' Diagnostic qualité pour la mise en place d'un système de management de la qualité : cas de la direction générale de la météorologie nationale. ''

Toujours en quête du savoir et du savoir-faire, M. Faye ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Après son MBA à Southern California International University, M. Faye est doctorant à Paul Valéry Montpellier 3. Le Directeur Général l’ASP est également au Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité (CHEDS) pour l’obtention d’un Master 2 en Paix et Sécurité.

Un ardent défenseur du Président Macky Sall

Le Coordonnateur de la Task Force Républicaine (TFR) est un fervent défenseur du Président de la République, Macky Sall. Il n’hésite pas à aller au charbon pour le défendre. L’actuel coordonnateur de la TFR, Biram FAYE a un riche parcours politique qui lui a permis d’occuper différentes fonctions au sein de son parti et au sein de leur coalition.

Coordonnateur du Mouvement des élèves et étudiants libéraux (MEEL/Fatick), membre du MEEL/National et porte-parole de l’UJTL, le jeune militant a eu à occuper le poste de Coordonnateur national adjoint de la Convergence des jeunes Républicains (COJER). Le chef de file des apéristes, Macky Sall lui a confié la présidence du Comité préparatoire et d’organisation des universités républicaines de l’Apr avant d’assurer la Coordination nationale des jeunes de Benno Bokk Yakaar (BBY). L’ancien coordonnateur des jeunes de BBY est un militant de la première heure. Il est membre fondateur de l’APR. Il fait partie de l’équipe qui a théorisé le projet de société « Yonou Yokouté ».