Profanation des tombes à Kolda : un nouveau suspect arrêté

L'affaire de la profanation des tombes à Kolda suit son cours. Un nouveau suspect a été arrêté hier jeudi dans l'après-midi par le comité de surveillance, au cimetière de Doumassou, dans la commune de Kolda. Il était en possession de crânes et d’ossements humains. Le mis en cause, âgé d'une trentaine d'années, a été surpris en flagrant délit. Dans une vidéo devenue virale l'on voit le jeune profanateur en train de déterrer des cadavres et de collecter des ossements dans un sac. Arrêté, il a été conduit à la police de ladite localité qui est en charge de l'enquête ouverte sur cette affaire. Ce qui porte le nombre de personnes arrêtées à quatre (4).