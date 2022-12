Production agricole : Kaffrine n'est plus le bassin arachidier du Sénégal

La Direction de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricole (DAPSA) a organisé, ce mercredi 21 décembre, un Atelier de présentation des résultats de l’enquête agricole annuelle (EAA) 2021-2022. Cet exercice entre en droite ligne avec les missions assignées à l’institution qui sont, entre autres, l’analyse, la préparation, le suivi-évaluation et le contrôle des politiques, programmes, projets et actions de développement. Au cours de cette séance de restitution, l’information phare est la délocalisation du bassin arachidier traditionnel -longtemps répertorié dans la région de Kaffrine- vers le sud du pays. « Kafrine occupe une place importante que ça soit pour les céréales ou les cultures de rente, Kolda également avec des départements comme Médina Yoro Foulah, Vélingara, Sédhiou… », nous explique le Docteur Ibrahima Mendy, Directeur le de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles. Concernant les productions agricoles, les récoltes de céréales telles que le riz, le maïs et le mil occupent plus de 3 millions de tonnes. On retrouve aussi les cultures de rente dominées par la filière arachide avec plus de 1677000 tonnes récoltées. Le podium est complété par la production des autres cultures pluviales (pastèque, manioc, niébé…) avec plus de 3 millions de tonnes récoltées.

Représentant le ministre de l’Agriculture, le Dr Mouhamadou Lamine Dia a souligné l’importance de cette étude pour le développement de l’agriculture nationale : « C’est important pour le ministère pour évaluer ce qu’on est en train de faire, les performances qui sont obtenues au niveau du secteur. Cela va nous aider aussi à aller vers des stratégies de souveraineté alimentaire ».

Cette enquête a, aussi, mis l’accent sur la faible représentativité des femmes dans l’exploitation des parcelles agricoles. A ce sujet, le représentant du ministre a assuré que des mesures seront prises pour tenter d’inverser la tendance.