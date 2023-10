Prodac : « Pas un problème de justice mais un projet de liquidation politique de Sonko », El Malick Ndiaye

Le pourvoi de Ousmane Sonko, déposé, il y a trois mois, dans l’affaire Prodac, serait évoqué le 26 octobre par la Cour suprême. Et c’est la Chambre criminelle qui abritera les joutes verbales. En attendant, El Malick Ndiaye, sur X, fustige cet enrôlement fast-track, au regard d’autres dossiers en souffrance devant ladite cour. « Le Président Sonko a déposé le pourvoi il y a moins de 3 mois. C’est inédit d’évoquer cette affaire alors que d’autres datant de 2021/2022 sont encore devant la cour suprême. « Pourquoi cette précipitation ? Pourquoi dans ce contexte; à 4 mois de la tenue de l’élection présidentielle ? Pourquoi tant d’acharnement sur cet homme ? Pourquoi ne pas oser lui faire face par la force de l’argumentation et laisser parler les urnes ? Pourquoi…? Pourquoi…? « En réalité, il ne s’agit pas d’un problème de justice mais d’un projet de liquidation politique du chef de l’opposition et candidat à la prochaine présidentielle du Sénégal. « Avez-vous remarqué que ce sont presque les mêmes avocats qui plaident pour Adji, Mame Mbaye et l’Etat du Sénégal contre PROS? »