Prochaines élections législatives : Moustapha Diakhaté dévoile la stratégie de Macky Sall

Ceux qui pensent que l’ex-président de la République Macky Sall a définitivement dénoué son ‘’nguemb’’ (ceinture de lutteur) et quitté l’arène politique sénégalaise vont très vite reconsidérer leur position. Le leader de l’Apr est toujours à l’affût, prêt à en découdre aux prochaines joutes. Du moins, selon Moustapha Diakhaté. À en croire l’ancien directeur de cabinet de l’actuel envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète (4P), ce dernier a un agenda secret qu’il concocte loin des regards indiscrets. Invité d'"Ultimatum" hier mercredi 22 mai 2024, Diakhaté vend la mèche. « Je suis convaincu que Macky Sall a l’intention de revenir et qu’il sera tête de liste de Benno Bokk Yaakaar (BBY) aux prochaines élections législatives », révèle l’ancien président du groupe parlementaire BBY à l’Assemblée nationale. Moustapha Diakhaté déclare que cela ne l’étonnerait point, si Macky et ses anciens frères libéraux se rabibochent. « Je suis également convaincu qu’il sera candidat à la Présidentielle de 2029. Il suffit de lire le libellé de l’article 27 de la Constitution pour s’en convaincre. Cet article qui vient de lui dit : ’Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.’ S’il n’avait pas l’intention de revenir, il allait limiter la disposition à ‘nul ne peut exercer plus de deux mandats’ », estime-t-il.