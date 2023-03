Procès pour viol présumé : Sitor Ndour risque d’être déçu

Sitor Ndour doit être jugé pour viol ce mercredi devant la Chambre criminelle. Il y a quinze jours l’affaire a été renvoyée à ce jour à la demande de la mère de la victime. Cette dernière voulait engager un avocat pour défendre les intérêts de sa fille, qui accuse d’abus sexuel l’ancien directeur général du COUD. Ce dernier, invoquant ses difficiles conditions de détention, ne voulait pas de ce report. Mais le juge ne l’avait pas écouté. Pire pour lui, sa demande de liberté provisoire a été rejetée. Sitor Ndour risque à nouveau de déchanter. Et pour cause. Un autre report est possible. D’après Les Échos, si l’avocat de la partie civile n’a pu disposer du dossier avant l’audience, il sollicitera un nouveau report afin de pouvoir en prendre connaissance. Dans ce cas, le responsable de l’APR devra encore patienter en prison en attendant son procès pour des faits qui se seraient déroulés au lendemain de la Tabaski 2022.