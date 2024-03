Procès en diffamation contre le juge Teliko : la Cour suprême rejette la plainte de Madiambal Diagne.

L'affaire qui oppose le juge Souleymane Téliko à l'administrateur du groupe avenir communication est définitivement close. Le conflit entre le magistrat et le journaliste a connu trois ans de procédure. Ce matin, la cour suprême a confirmé la décision de la Cour d'appel de Dakar. Cette dernière a rejeté la plainte du journaliste contre l'ancien président de l'union des magistrats du Sénégal (Ums) Madiambal Diagne, accusé de diffamation, avait été condamné à six mois de prison, dont trois fermes, le 17 juin 2021, en première instance. Le tribunal lui avait également infligé une amende de 600 millions de francs CFA et lui avait ordonné de verser cinq millions de francs CFA à Souleymane Téliko.