Procès des «Blowmen» : les trois filles relaxées, le conducteur risque 5 ans de prison

Papa Konté, mécanicien, est mort dans des conditions atroces. Le mécanicien, victime d'un violent accident sur la VDN 3, vendredi dernier, a été renversé puis trainé sur près de 300 mètres par une Ford Taurus noire qui roulait à vive allure dans le sens Tivaouane Peul-Parcelles Assainies. Les sept mis en cause, quatre garçons et trois filles, ont été jugés par le Tribunal de Pikine-Guédiawaye. Il s'agit, liste L'Observateur, de I. Camara, 21 ans, A. Ba, 20 ans, S. Kane, 25 ans, I. Mballo, 23 ans, N. F. Diallo, 20 ans, M. Séne, 23 ans et A. Dièye, 21 ans. Le journal souligne toutefois que quatre charges pèsent sur le principal mis en cause qui n'est autre que l'artiste musicien, I. Camara: «Homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui, détention et usage de drogue, conduite d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants». Repris par le titre du Groupe futurs médias, l'accusé, rapatrié de France par ses parents, a admis avoir loué un véhicule de marque Ford Taurus à 80 000 F CFA, sur présentation de son permis de conduire, pour deux jours, à partir du 24 décembre. Il avait toutefois gardé le véhicule jusqu'au 27 décembre, jour des faits. «Il a fait appel à son ami de quartier à Pikine Tally Boumack, A. Ba. C'est [ce dernier exerçant] le métier de commerçant, qui a battu le rappel de la bande des "blowmen". [...]», reprend le quotidien d'information. La suite, on la connait. Camara nie toutefois l'accusation de détention et usage de drogue, arguant qu'il «a arrêté d'en consommer depuis qu'il a été ramené de la France». Il déclare «se limiter [depuis lors] à la cigarette électronique». Quid des plaquettes suspectes retrouvées sur lui ? Repris par L'Observateur, le mis en cause a tenté de se justifier par le faits que «ces médicaments lui ont été prescrits contre l'insomnie». Sans convaincre car, avance L'Observateur, «malgré ses dénégations, des prélèvements urinaires effectués sur les trois garçons de la bande, [dont Camara], sont revenus positifs aux substances benzodiazépines et à l'ecstasy». Faute de charges retenues contre elles, les trois filles ont été relaxées. I. Carama, lui, risque gros. Pour son cas, le maître des poursuites a requis cinq ans de prison ferme et le versement d'une amende de 500 000 F CFA. Poursuivis pour complicité d'homicide involontaire, A. Ba, I. Mballo et S. Kane, risquent six mois de prison. Si le juge suit le réquisitoire du Procureur, ils devront également versé le même montant fixé au principal mis en cause, à titre d'amende. Délibéré, le 10 janvier prochain.