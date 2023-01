Procès de l'accident de Sikilo: Les propriétaires des deux bus risquent la prison ferme

Les deux propriétaires des bus à l'origine de l’accident tragique de Sikilo ont fait face au juge ce mercredi au Tribunal de Grande instance de Kaolack. Le parquet a requis 2 ans dont 1 an ferme contre Moussa Sow et 1 an dont 6 mois ferme contre Birame Tine. Si le juge suit le parquet, les propriétaires des deux bus, vont continuer leur séjour en prison. Les mis en cause sont placés sous mandat de dépôt juste après l'accident. Les chefs d’inculpation retenus sont contre eux sont: mis en danger de la vie d’autrui, abandon d’un véhicule à un tiers non titulaire du permis de conduire de catégorie D (requis pour la conduite d’un bus de transport), défaut d’assurance pour l’un et de pneumatiques défectueux pour l’autre. Les deux véhicules sont impliqués dans l’accident survenu sur la route de Kaffrine et qui a occasionné 42 morts.