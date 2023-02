Procès Sonko : la vérité sur les nouvelles mesures de sécurité au Palais de justice

Le Palais de justice de Dakar présente un nouveau visage. Celui d’un lieu de haute sécurité. Les lieux portent désormais, en effet, des barbelés électrifiés et des caméras de surveillance. D’aucuns ont vite établi un lien entre la mise en place de ce dispositif et l’annonce de la tenue du procès opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr, qui l’accuse de viol et menaces de mort. Mais il n'en est rien, si l’on en croit le gestionnaire du Palais de justice, Farba Cissé. Dans les colonnes de L'Observateur, ce dernier s'est voulu formel : «C’est de simples rumeurs. Est-ce que les initiateurs du projet savaient même qu’il y aura procès (entre Ousmane Sonko et Adji Sarr, Ndlr). C’est un projet de l’État qui concerne tous les édifices publics.» Farba Cissé révèle qu’après le Palais de justice Lat Dior, le même dispositif sera étendu au tribunal de Pikine. «Tous les tribunaux de Dakar font partie du projet de rénovation», a martelé le gestionnaire du Palais de justice.