Procès Sonko-Niang : pourquoi le juge Mouhamed Diop s’est dessaisi

Nous en savons un peu plus sur les raisons pour lesquelles le juge Pape Mouhamed Diop, qui devait présider le procès en diffamation opposant le leader de Pastef Ousmane Sonko au ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, a été dessaisi. En effet, contesté par les avocats de Sonko le juge Pape Mohamed Diop a décidé personnellement de se désister avant d’être remplacé par son collègue Mamadou Yakham Keita. Selon les informations de L’OBS, il s’est retiré du dossier, car lors du dernier renvoi, des avocats du leader de Pastef, en l’occurrence Me Ousseynou Fall (qui a été suspendu), avait tenu des propos injurieux à son endroit. Offensé, il avait porté plainte contre l’avocat qui a été d’ailleurs suspendu par l’Ordre. Après cette décision, le juge Diop s’est dessaisi pour plus d’impartialité dans le jugement.