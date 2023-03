Procès Sonko-Mame Mbaye Niang : Les patriotes «rejettent totalement ce honteux verdict et appellent les militants à se mobiliser davantage»

Le verdict est tombé ce jeudi 30 mars. Accusé de diffamation par le ministre du Tourisme, Ousmane Sonko a été jugé coupable et écope de 2 mois de prison avec sursis et d'une amende de 200 millions F CFA. Une sentence que le parti du principal leader de l’opposition a décriée dans un communiqué, en la qualifiant de «simulacre de procès». «Les patriotes rappellent que l'affaire Prodac n'est pas une invention du président Ousmane Sonko qui a été le dernier à l'évoquer en lisant un rapport dont la fuite, dans la presse, confirmée par le ministre en charge des Finances d'alors, monsieur Amadou Ba, avait provoqué la démission du mis en cause», s’insurge-t-il dans le communiqué. Pour Pastef, «seul un jugement visant à élucider ce "carnage financier" aurait pu prétendre le blanchir, mais pas une parodie de justice qui laisse les voleurs et s'attaque à leurs dénonciateurs. Que Mame Mbaye Niang comprenne donc qu'aux yeux du peuple sénégalais, il restera éternellement le voleur qui aura contribué à augmenter le chômage dans notre pays». Rejetant ce verdict avec la dernière énergie, les patriotes appellent leurs militants et sympathisants à se mobiliser davantage pour être «mieux préparés à mener les batailles pour la libération des otages de Macky Sall et surtout contre sa troisième candidature illégale et immorale».