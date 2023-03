Procès Sonko-Mame Mbaye Niang : La réaction de Me El Hadj Diouf

A l'issue du procès Ousmane Sonko vs Mame Mbaye Niang, l’un des avocats de la partie civile, Maitre El Hadj Diouf, s’est prononcé sur le verdict rendu. "Ce verdict consacre la victoire de Mame Mbaye Ndiang sur Ousmane Sonko qui a fui le débat, parce qu’il n’a pas d’arguments, qu’il n’a pas de preuves à fournir au tribunal. Depuis le 2 février jusqu’au 30 mars, en passant par le 16, Mame Mbaye s’est toujours présenté, alors qu'Ousmane Sonko trouve toujours des excuses". "Monsieur Sonko a diffamé Mame Mbaye Niang", insiste-t-il. "Il a menti sur toute la ligne. Aujourd’hui, Mame Mbaye a gagné. Le verdict, c’est la condamnation d'Ousmane Sonko à deux mois avec sursis et à la somme de deux cents millions de francs CFA, des dommages et intérêts à payer à Mame Mbaye Niang», jubile Me Diouf. L'avocat de la partie civile n'a pas manqué de lancer une pique au maire de Ziguinchor : "Sonko devrait écouter la chanson de Fatou Talla Ndiaye «Loy waxati nalay lereuh»."