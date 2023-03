Procès Sonko-MMN: La défense demande le renvoi pour "absences inattendues"

L'audience en diffamation opposant Ousmane Sonko au ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang s'est ouverte ce jeudi au tribunal correctionnel de Dakar. La défense de Sonko affaiblit par trois (3) absences demande un nouveau renvoi. Le premier concerne le mis en cause, pour maladie. D'ailleurs Ousmane Sonko dispose d'une incapacité temporelle de travail de 10 jours. la deuxième concerne la suspension de Me Ousseynou Fall. Et pour terminer le refoulement de Juan Branco dès son atterrissage à l'aéroport Blaise Diagne de Diass. Me Branco a été sommé de reprendre le premier vol à destination de Paris Une requête que le président de la séance Mamadou Yakham Keita a refusé.