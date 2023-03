Procès Sitor Ndour: la plaignante réclame 50.000.000 FCFA

La chambre criminelle de Dakar accueille de nouveau l'audience de viol présumé, opposant le responsable de l'Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir), Sitor Ndour à son ex-femme de ménage pour plaidoiries. Sitor Ndour, qui semble se fonder sur le certificat médical pour se blanchir a été pris à partie par les avocats de la partie civile qui estiment que ce document n'est pas déterminant. Pis, l' avocat de la plaignante soutient que la gendarmerie a également falsifié le procès verbal. Alors pour une réparation des préjudices, la partie civile réclame cinquante millions de FCFA. " Monsieur le juge, vous avez entendu Sitor devant la barre de votre juridiction se cacher derrière un certificat médical pour se blanchir. J'aurais bien aimé voir les professionnels de l'art venir devant votre barre pour revenir sur ce document qui n'a pas de valeur d'autant plus qu'il a été manipulé. Alors lorsqu'il s'agit du viol, le certificat médical n'est pas déterminant", a soutenu l'avocat de la partie civile Me Théophile Cayossi. La robe noire de se tourner vers la gendarmerie qu'il accuse de falsifier des documents dans le procès verbal. Sous prétexte que Sitor Ndour représentait quelque chose dans ce pays alors que "c'est violeur" s'est-il emporté. " Il y avait du sperme sur la petite. La première personne qui a consulté A.D l'a constaté. D'ailleurs c'est elle qui a émise un document à la gendarmerie pour un certificat médical. Dans le procès verbal vous ne verrez pas ça. C'est parce que tout a été falsifié par les gendarmes". La partie civile en rajoute à sa plaidoirie " lorsqu'on est innocent on ne négocie pas. Sitor s'est présenté devant votre juridiction pour dire qu'une autorité m'a demandé de négocier. C'est un aveu. Il cite le ministre Mbaye Ndiaye, Mansour Faye et le Président Macky Sall. A la gendarmerie aussi il a dit au commandant, je suis dans de sales draps. Comment quelqu'un qui est innocent peut tenir de tels propos ? s'interroge Me Cayossi. Alors il en déduit ceci : " je suis au regret de vous dire que les médecins ont manipulé ce certificat médical et les gendarmes ont tout falsifié pour tirer Sitor de l'affaire. Parce que tout simplement il voulait faire la campagne pour les élections législatives. A beau mentir monsieur le président il restera toujours." Pour une réparation de préjudice la plaignante par la voix de ses avocats réclame "une somme de 50 millions FCFA." Et pour ce qui de la peine de condamnation, la partie civile dit laisser le soin au parquet .