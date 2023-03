Procès Ousmane Sonko-Adji Sarr : le parquet fixe une date

L’affaire opposant Ousmane Sonko à la masseuse Adji Sarr est renvoyée devant la chambre criminelle. Une semaine après le délibéré de la chambre d’accusation, les avocats d’Ousmane Sonko ont déposé un pourvoi en cassation. Et selon les informations du journal Les Echos, Après le verdict de la Cour suprême, le parquet va donc patienter, jusqu’à la fin du pourvoi pour programmer le procès de Sonko avec l’ex-masseuse qui l’accuse de viols. Les Echos indique que le procureur dans la logique d’attendre que le pourvoi soit terminé avant de procéder à la programmation du procès Du côté du parquet, on est convaincu que le pourvoi ne peut pas empêcher l’enrôlement du dossier. A propos de la Cour de la suprême, le dossier Sweet Beauty n’est pas encore dans le circuit, renseigne la même source. Le procès entre Ousmane Sonko et Adji Sarr aura donc lieu dans les tout prochains jours ou mois. Le leader de Pastef/ Les patriotes est poursuivi par la masseuse pour viols et menace de mort. L’affaire remonte à 2021.